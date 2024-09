Nova Loja MAPFRE de Pernes é inaugurada

A mais recente integração à rede MAPFRE, a nova Loja MAPFRE em Pernes, acaba de ser inaugurada. Esta nova loja é mais um marco importante para a seguradora, e Max Pratas, agente delegado que será o responsável pela loja, traz consigo uma trajetória de sucesso iniciada no programa APM (Agente Profissional MAPFRE).

Max Pratas, agente delegado da loja MAPFRE de Pernes, destaca: “ O mais impressionante é que a MAPFRE é um grupo multinacional, com uma grande e longa história, e estou muito grato por fazer parte da família MAPFRE. Estou muito feliz com a consolidação desta loja. Com certeza vamos crescer muito juntos.”

A abertura desta loja em Pernes faz parte da estratégia de expansão da MAPFRE, com o objetivo de criar mais um espaço de atendimento, acessível e centralizado, que visa continuar a reforçar a presença da MAPFRE na região e a dar resposta às necessidades da comunidade local.

As lojas físicas desempenham um papel crucial na estratégia da seguradora, uma vez que oferecem um contato direto e pessoal com os clientes e um serviço personalizado. A nova loja em Pernes representa o compromisso com a comunidade local e mais um passo no crescimento e na presença da MAPFRE na região de Santarém. A nova loja de Pernes junta-se agora à loja de Coruche, Salvaterra Magos, Torres Novas e Santarém.

O programa APM (Agente Profissional MAPFRE) é um pilar fundamental na formação de novos talentos da seguradora. Com a duração de quatro anos, este programa é projetado para capacitar e formar agentes de seguros, oferecendo uma oportunidade valiosa para empreendedores no setor. Após a conclusão, o programa proporciona uma sólida base técnica e habilidades de gestão, preparando os participantes para liderar com sucesso o projeto de agente delegado MAPFRE.

Na loja MAPFRE de Pernes, os clientes terão à disposição, para além de um serviço de qualidade, a possibilidade de terem a oferta de seguros auto, de saúde, para animais de estimação, para a casa, seguros de vida, investimento e poupança, entre outros.

A aposta na presença física e no atendimento de um profissional de seguros, com confiança e profissionalismo, continuam a ser fundamentais, especialmente em setores como o de seguros, que requerem um cuidado especial e uma atenção individualizada.

A nova loja da MAPFRE em Pernes está pronta para se tornar um ponto de referência e confiança para os residentes da região, sob a liderança de Max Pratas. Está situada na Rua Eng. António Torres 110 R/C loja B, 2000-495 PERNES, e está aberta em dias úteis, das 9h00 às 13h00, e das 14h30 às 17h00. O Max Pratas está disponível através do contacto telefónico 927 925 001 e email maxpratas@agentes.mapfre.pt .