CUF distinguida com projecto de redução de água nos processos de esterilização

A CUF foi galardoada com uma menção honrosa na 9.ª edição dos International Hospital Federation Awards, durante o 47.º Congresso Mundial de Hospitais, no Rio de Janeiro, Brasil. A CUF apresentou o projecto “Centro de Esterilização Hospitalar - um novo paradigma de sustentabilidade hídrica”, que esteve entre os 49 finalistas de todo o mundo, seleccionados entre mais de 500 candidaturas provenientes de 37 países. O projecto optimiza a utilização de água em processos de esterilização, conhecidos pelo elevado consumo deste recurso, sendo composto por três fases: reutilização da água no processo de osmose, optimização dos ciclos de lavagem e reutilização na fase de desinfecção térmica para pré-lavagem.

Monitorizado por laboratórios certificados, o projecto permitiu uma poupança de 145 mil litros de água por mês e uma redução do consumo deste recurso em cerca de 15%. Na prática, a central de esterilização da CUF poupa uma quantidade de água que dava para engarrafar cerca de 100 mil garrafas de água de 1,5 litros mensalmente.

Os International Hospital Federation Awards, promovidos pela International Hospital Federation (IHF), são um dos mais prestigiados prémios no sector da saúde, que destacam a inovação de hospitais e organizações em projectos que pretendem melhorar a prestação de cuidados de saúde, promovendo também as boas práticas e a partilha de conhecimento a nível internacional. O processo de avaliação é conduzido com rigor por um comité composto por 44 líderes e executivos seniores do sector mundial da saúde.

O projecto da CUF, que concorreu com hospitais da Índia, Quénia, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Costa Rica e Bélgica, aumentou a eficiência hídrica e contribuiu para reduzir a pegada ambiental da rede CUF. Permitiu ainda desenvolver novos avanços científicos no conhecimento sobre processos de esterilização mais ecológicos e reforçou a promoção da cultura de sustentabilidade na empresa.