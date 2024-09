Corrida Solidária Lusical angariou 8 mil euros para os Bombeiros de Alcanede

Quatrocentos atletas participaram na segunda edição da Corrida Solidária Lusical, em Alcanede, que teve como objectivo principal angariar fundos para apoiar os Bombeiros Voluntários de Alcanede. Foram angariados oito mil euros para a associação humanitária, que resultaram do valor das inscrições dos participantes e de um donativo adicional da Lusical.

A corrida começou nas instalações da Lusical seguindo-se um percurso em terra batida e alcatrão com meta nas instalações dos Bombeiros Voluntários de Alcanede. No final da prova realizou-se um almoço-convívio, com actuação da Fanfarra dos Bombeiros Voluntários e com a entrega dos prémios aos atletas.

A Lusical contou com a colaboração de entidades locais como a Câmara de Santarém, a Junta de Freguesia de Alcanede, os Bombeiros Voluntários de Alcanede e o Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros e apoio técnico da Recorde Pessoal, empresa especialista em organização de provas desportivas. O Intermarché de Alcanede, a Valsabor, S.A. e a Benebike contribuíram também para o sucesso da iniciativa.