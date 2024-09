CRC Forte da Casa celebra 45 anos com novos Corpos Gerentes

O Clube Recreativo e Cultural do Forte da Casa está a celebrar o 45º aniversário. Com novos Corpos Gerentes, eleitos em Março, o objectivo é dar continuidade ao trabalho das anteriores direcções e reforçar as várias valências, nomeadamente na área Cultural e Social.

A nova direcção é liderada pelo Marco Rodrigues, de 42 anos casado e com dois filhos, sócio do clube desde os 17 anos, tendo passado pelas mais diversas funções desde treinador de vários escalões de futsal a director desportivo em várias Direcções anteriores. Completam o elenco directivo, António Andrade, vice-presidente da área financeira e do património; Norberto Agrela, João Sousa e Francisco Ferreira, vice-presidentes da área desportiva; Mónica Mendes, recreio e cultura; Miguel Monraia - tesoureiro e Rolanda Lopes da Costa, secretária.

Após um início de mandato exigente pela quantidade de eventos realizados em Junho e Julho, como as festas do Forte da Casa, três torneios de futsal, o arraial do CRC Forte da Casa e a Gala do desporto do CRC Forte da Casa, as actividades continuam, agora em Setembro, com a apresentação das equipas de futsal (dia 14) e torneios entre sócios de sueca, chinquilho, pool e matraquilhos (21 de Setembro). A prova de pesca é dia 22 e o Almoço de Convívio de Associados será dia 28.

Em Outubro o CRC Forte da Casa irá iniciar uma parceria para excursões turísticas com a agência de viagens “Andar por aí”, com as primeiras excursões a realizarem-se nos dias 19 e 26 de Outubro.