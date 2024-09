Já arrancou em Azambuja o primeiro curso TeSP de Distribuição e Logística

O novo curso Técnico Superior Profissional (TeSP) especializado em Distribuição e Logística, do Instituto Politécnico de Santarém, que marca a chegada do ensino superior ao Concelho de Azambuja, começou no dia 16 de Setembro, segunda-feira.

A recepção aos 26 alunos contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Azambuja – Silvino Lúcio, e do Presidente do Instituto Politécnico de Santarém – Professor João Moutão.

O curso é fruto de uma parceria entre o Município de Azambuja e o Instituto Politécnico de Santarém, e pretende qualificar profissionais para actuar em áreas estratégicas no âmbito de uma das principais actividades económicas locais.

As aulas decorrem em regime pós-laboral, com docentes do Politécnico de Santarém, e representam um avanço significativo na oferta educativa da região.