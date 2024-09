Municípios do Oeste reuniram para discutir a região

O Conselho da Comunidade Intermunicipal do Oeste (Oeste CIM) reuniu na quinta-feira, 12 de Setembro, em Alenquer para discutir o presente e o futuro da região. Os 12 presidentes de câmara que compõem o Conselho Intermunicipal debateram e decidiram sobre os 15 pontos que compuseram a ordem de trabalhos.

Em cima da mesa, para discussão e aprovação, estiveram a aquisição de serviços de implementação do programa de Ciência da Computação nas Escolas do 1º Ciclo para o ano lectivo 2024/25, a aquisição de equipamentos informáticos para a Rede Intermunicipal de Bibliotecas do Oeste ou o protocolo de colaboração entre Autoridades Nacional de Emergência e Protecção Civil e a Oeste CIM.

O presidente do Município de Alenquer e também presidente da Oeste CIM, Pedro Folgado, dirigiu os trabalhos no Fórum Romeira e agradeceu a presença de todos os autarcas e do presidente do Instituto Nacional para a Reabilitação, Rodrigo Ramos, que também se juntou à reunião.

A Oeste CIM abrange os municípios de Alcobaça, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Óbidos, Peniche, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras. Foi constituída em 1987 então com o nome de Associação de Municípios do Oeste e tem como missão contribuir para a promoção do desenvolvimento sustentável e a melhoria de qualidade de vida dos concelhos representados.