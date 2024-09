TagusValley em Abrantes realiza segunda edição do Connect4Food

O TagusValley - Parque de Ciência e Tecnologia, vai realizar a 26 de Setembro o segundo Connect4Food, organizado pelo Colab4Food. O Connect4Food é um evento que se realiza habitualmente nas instalações dos associados ou parceiros estratégicos da instituição e consiste num momento de convívio, em formato de workshop. O objectivo consiste em promover o networking para analisar o progresso do projecto, discutir desafios, alinhar estratégias do ponto de vista industrial e académico e envolver todas as entidades participantes na melhoria da competitividade do sector agroalimentar. Estes workshops promovem e reforçam oportunidades colaborativas, fomentando assim o crescimento deste ecossistema e contribuindo para a um espírito de inovação colaborativa.

O Colab4Food - Laboratório Colaborativo é uma entidade para o I&D do sector agroalimentar com o objectivo de aumentar a resiliência e competitividade deste sector, através de uma estratégia colaborativa entre os meios académico e industrial. O Colab4Food conta com o apoio de entidades governamentais, como o Ministério da Ciência e Tecnologia e do Ensino Superior e da Agência Nacional de Inovação para aumentar a resiliência e competitividade deste sector através da promoção de inovação, desenvolvimento e transferência de conhecimento de forma colaborativa entre os entidades académicas e empresariais, bem como da sua própria equipa de investigadores, sendo, assim, um catalisador no processo de desenvolvimento de novos produtos, processos e aplicação de tecnologias inovadoras na indústria agroalimentar, pode ler-se num comunicado.