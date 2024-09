Fábrica da Tupperware em Montalvo com produção parada e futuro desconhecido

A fábrica da Tupperware em Montalvo, concelho de Constância, encontra-se com a produção parada devido ao excesso de stock e desconhece-se o futuro da empresa. Essas informações foram transmitidas, via telefone, ao presidente da Câmara de Constância, Sérgio Oliveira, pelo vice-presidente da Tupperware Europa, Médio Oriente e África



A multinacional norte-americana encontra-se em processo de falência e deconhece-se o futuro da empresa, que se encontra em negociações com investidores. A fábrica da Tupperware de Montalvo é a única em Portugal, pairando agora o espectro do desemprego para os cerca de 200 trabalhadores. As unidades industriais da empresa na Bélgica e África do Sul também se encontram com a produção parada, pelas mesmas razões.



Em comunicado, o autarca de Constância revelou que já deu essas informações ao ministro da Economia, tendo-lhe pedido que acompanhe o processo. “Solicitámos igualmente que nos mantenha informados de algum desenvolvimento e que coloque à disposição da empresa todos os apoios possíveis para que a mesma continue a laborar em Montalvo”, informou Sérgio Oliveira, que marcou também uma conferência de imprensa para a tarde de quinta-feira, 26 de Setembro.



A fábrica da Tupperware em Portugal, a funcionar desde 1980 em Montalvo, Constância, depende a 100% da casa-mãe norte-americana, com o anúncio do pedido de declaração de insolvência a poder ter consequências na unidade portuguesa, hoje com cerca de 200 trabalhadores efectivos.



A multinacional norte-americana iniciou o processo de declaração de falência, arrastada pela queda nas vendas, e vai procurar a aprovação do tribunal para continuar a operar e facilitar um processo de venda para proteger a marca.