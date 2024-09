Estradas nas freguesias de Atouguia, Alburitel e Gondemaria e Olival vão ser reabilitadas

O executivo da Câmara Municipal de Ourém aprovou os projectos de execução para a reabilitação da rede viária nas freguesias de Atouguia, Alburitel e na União de Freguesias de Gondemaria e Olival. As intervenções visam melhorar as condições das estradas e a drenagem pluvial, assegurando maior segurança e conforto para os residentes e utilizadores das vias. O investimento total previsto para as obras é de aproximadamente 1,4 milhões de euros.

Na freguesia de Atouguia as obras incidem em diversas ruas, totalizando um investimento de 483 mil euros. Vão ser repavimentadas e melhoradas várias vias, com especial atenção à criação e melhoria de sistemas de drenagem pluvial. Algumas das intervenções destacam-se pela necessidade de saneamento de troços e pela correcção de inclinações acentuadas. Na freguesia de Alburitel, o valor dos trabalhos aprovados é de 435 mil euros. As intervenções visam sobretudo a pavimentação de ruas degradadas ou ainda em piso de terra. A melhoria da drenagem pluvial é uma prioridade, com a instalação de valetas em betão e a correcção de deformações no pavimento. Na União de Freguesias de Gondemaria e Olival o orçamento do projecto é de cerca de meio milhão de euros. As intervenções concentram-se na repavimentação e saneamento de diversas ruas, algumas das quais apresentam troços bastante degradados, segundo nota informativa da autarquia.

O presidente da câmara municipal, Luís Albuquerque, destacou a importância das obras, afirmando que as três requalificações seguem o exemplo do que se tem vindo a realizar noutras freguesias “A nossa expectativa é de que, em Outubro, possamos avançar com os procedimentos concursais, para que as obras possam ter início o mais breve possível”, referiu na sessão camarária.