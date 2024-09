Torres Novas promove ‘Caminhada dos Frutos Secos’

A cidade de Torres Novas vai ser palco da ‘Caminhada dos Frutos Secos’ nos dias 5 e 6 de Outubro. A iniciativa anual, promovida pelo município, tem como objectivo promover a actividade física e a descoberta de várias rotas do território, contribuindo deste modo para o bem-estar da população. A caminhada vai ter início no Jardim das Rosas, às 08h00, e vai contar com um percurso de cerca de 12 quilómetros e com um grau de dificuldade média.

Os participantes podem efectuar a caminhada de forma autónoma e a organização recomenda levar telemóvel com bateria, reservatório de água e que preservem o meio ambiente e social. As inscrições são gratuitas e estão abertas até 4 de Outubro para pessoas com mais de 18 anos ou menores acompanhados pelos pais. Para este ano está ainda prevista a Caminhada dos Pintainhos nos dias 23 e 24 de Novembro.