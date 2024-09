Redução mensal de prestação dos créditos é um dos serviços da Maxfinance Conquista

Empresa de Rosalina Santos, com sede em Torres Novas, trata de todo o tipo de processos de crédito.

A Maxfinance Conquista, em Torres Novas, faz o tratamento de processos de crédito (transferências, consolidados, compra de habitação, troca de casa, entre outros). Um dos serviços pela qual é mais procurada é a redução mensal de prestações dos créditos.

Embora tenha escolhido a cidade para abrir o escritório, a gerente, Rosalina Santos, refere que a maioria dos seus clientes e parceiros são de outras localidades. No entanto, considera que Torres Novas tem a vantagem de ser estrategicamente central, quer em localização quer em termos de acessos o que deveria ser melhor aproveitado.

“Penso que a facilitação burocrática da implementação de empresas na zona seria uma das medidas a tomar. E a criação ou aumento de zonas industriais, que facilitassem a implantação de empresas de média/grande dimensão”, sugere.

Sobre a Feira dos Frutos Secos sabe qual o motivo da sua realização. “O figo preto é um produto local, e antigamente a sua produção e a indústria de transformação em álcool estavam fortemente enraizadas. Agora, pelo que sei, restam alguns produtores locais, principalmente de figo. Esses produtores estão organizados numa associação, de forma a explorar novas formas de manter viva a tradição do figo preto, utilizando-o de novas formas, pois a produção de álcool deixou de ter expressão.”

Apreciadora de figos brancos frescos e de pretos secos, diz que, de vez em quando tem o privilégio de comer figos frescos apanhados directamente das árvores. Também gosta de nozes e amêndoas, que consome todo o ano. “Os figos secos como mais no Inverno porque os associo ao frio”.