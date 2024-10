Arruda dos Vinhos distingue empresas líderes que dinamizam o concelho

Outubro vai ser um mês dedicado às empresas e aos empresários no concelho de Arruda dos Vinhos e o tiro de partida é dado já esta quinta-feira, 3 de Outubro, com um jantar entre empresários promovido pelo município onde serão distinguidas 12 empresas com estatuto PME Líder. O encontro está marcado para o átrio do pavilhão multiusos de Arruda dos Vinhos pelas 19h00 e o município quer reconhecer o papel que estes negócios têm tido na comunidade na criação de emprego e riqueza. A iniciativa, explica a O MIRANTE o presidente da câmara, Carlos Alves, tem como principal objectivo promover um encontro com o tecido empresarial do concelho e servir de oportunidade para as empresas se relacionarem entre si e construírem ligações.

“Queremos ser um ponto de mediação e encontro entre os empresários. Muito do desenvolvimento de Arruda dos Vinhos passa pelos nossos empresários e queremos meter na sala os negócios que têm maior representatividade e diversidade em termos dos sectores de actividade. Que seja uma fotografia do que se passa na economia do concelho”, explica o autarca.

As empresas homenageadas serão a Transportadora Ideal da Carvalha Lda; Receitas D’Avó Lda; Reis & Reis - Comércio de Sucatas Lda; PCARNES SA; Neliquim - Construções Lda; Joanifrut Lda; Ferreira & Almeida Lda; Limpogerme - Produtos de Higiene e Limpeza Lda; Meteoro - Sociedade Técnica Metalúrgica SA; Cargocraft - Serviços Técnicos e Aluguer de Equipamentos Lda; Aerohélice - Sociedade de Manutenção e Revisão Geral de Hélices Lda e a Alberto Jorge Lda. O presidente da Câmara de Arruda dos Vinhos, Carlos Alves, defende que no contexto actual “faz sentido” juntar os empresários à mesma mesa e promover o networking entre si. O jantar termina com uma conversa de Miguel Castro Neto, da Nova Information Management School, sobre as potencialidades da inteligência artificial.

Dia das empresas e do emprego

No dia seguinte, 4 de Outubro, o concelho celebra o dia das empresas e do emprego. “Não somos um concelho com elevado desemprego mas os empresários por vezes chamam-nos à atenção para o facto de terem algumas dificuldades na contratação de pessoal”, explica Carlos Alves. O presidente do município vai visitar algumas das empresas nesse dia, enquanto no auditório municipal decorrerão um conjunto de conversas sobre vários temas como técnicas de procura de emprego, como construir um bom currículo. Estratégias para impressionar numa entrevista.

À tarde os painéis dividem-se entre técnicas para melhor divulgar ofertas de emprego e recrutar profissionais de sucesso e medidas e programas de apoio às empresas. Por fim, a 17 de Outubro, entre as 17h00 e as 19h00, está marcado um workshop sobre inteligência artificial para todos os negócios, também no auditório municipal.