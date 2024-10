Ambitemp é especialista em equipamentos de águas quentes e energia solar térmica

A celebrar o seu oitavo aniversário, a Ambitemp, especialista na instalação e manutenção de equipamentos nas áreas de águas quentes sanitárias e energia solar, bem como na comercialização de todo o tipo de electrodomésticos tem, no atendimento e no apoio pré e pós-venda, a sua maior mais valia.

Com sede e loja física no nº 18 da Rua António Aleixo, Armazém 1, na Póvoa de Santa Iria e a trabalhar com uma equipa de doze profissionais, faz trabalhos de instalação numa área que vai de Torres Vedras/Lourinhã, a Coruche e até Sesimbra/Setúbal.

Através da loja online, a Ambitemp comercializa electrodomésticos a nível mundial. Chega não só aos países europeus, como Alemanha, Itália, Espanha, França, Bélgica e Países Baixos mas também aos Estados Unidos e Canadá, entre outros.

A empresa foi criada por Lígia Silva, de 35 anos, natural de São Sebastião da Pedreira, gestora e sócia-gerente e por Valter Almeida, de 50 anos, natural de Amesterdão, responsável técnico e sócio-gerente.

Os dois têm grande experiência no sector. Valter Almeida iniciou a sua actividade profissional no ramo há mais de 25 anos e Lígia Silva numa empresa do sector com 18 anos.

“Estamos sempre a inovar e a reinventar-nos. Abrimos há 8 anos e já mudámos de instalações 3 vezes, devido ao rápido crescimento da empresa”, explicam.

Aumentar, para o dobro, a equipa técnica já no próximo ano e alargar o tipo de equipamentos que instalam, são os principais objectivos.

A Ambitemp funciona, nos dias úteis, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00.