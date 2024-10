Festa Motard em Foros de Benfica

Foros de Benfica, na freguesia de Benfica do Ribatejo, Almeirim, vai estar em festa nos dias 11 e 12 de Outubro, com o 3º encontro de motas e motorizadas e a 2ª Procissão de velas nocturna, evento organizado pelo Clube Motard “ As Velhinhas”.

A festa vai ter música ao vivo com a banda Ferro e Fogo e o DJ Cremalheira, no primeiro dia e Eufória e o DJ cmyke no segundo. A procissão terá paragens nas igrejas de Fazendas de Almeirim e Benfica do Ribatejo, com percurso Foros-Raposa-Paço dos Negros -Fazendas-Almeirim-Benfica-Foros.