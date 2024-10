Rota dos Templários voltou a reunir-se para definir plano de acção

A segunda reunião técnica da Rota dos Templários Portugal decorreu no dia 18 de Setembro, em Castelo Branco. Estiveram presentes representantes dos municípios de Abrantes, Arronches, Ferreira do Zêzere, Mogadouro, Ourém, Pombal, Sabugal, Sertã, Soure, Vila Nova da Barquinha, e do município anfitrião, Castelo Branco, bem como do Turismo do Centro. Na reunião foi definido o plano de acção para a Rota, com ênfase para a realização conjunta de iniciativas de valorização e promoção do legado material e imaterial da Ordem do Templo, nestes territórios.

Recorde-se que a Rota dos Templários Portugal resulta de um protocolo de colaboração, firmado em Março de 2023 pelos municípios aderentes, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, o Turismo de Portugal, e as Entidades Regionais de Turismo do Porto e Norte de Portugal, Centro de Portugal, e Alentejo e Ribatejo, com o objectivo de dinamizar, valorizar e promover a dimensão turística da temática templária.