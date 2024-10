Fábrica de cenouras bebés sai de Almeirim para Santarém

O projecto das cenouras bebés previsto para Almeirim vai mudar-se para Santarém, onde a empresa promotora conseguiu resolver a situação da captação de água, tendo já o pedido de aprovação prévia favorável para o licenciamento das captações de água para a zona de Pernes.

O director geral da 52-Fresh, Yannick Le Mintier, enaltece o esforço feito pelo presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, para tentar consolidar o projecto no concelho, que desenvolveu uma ideia inovadora de aproveitamento da água, mas as limitações provocadas pelas limitações nas captações de água a sul do Tejo e o arrastar do processo fizeram com que se tivesse que mudar a estratégia.

Neste momento a 52-Fresh está em condições de avançar com a fábrica que aguarda há anos por luz verde e que é a única fábrica na Europa, e a terceira a nível mundial. O investimento directo estrangeiro em Portugal constitui também uma oportunidade de diversificação e rentabilidade para os agricultores da região. O investimento Interesse Nacional, é visto como um empreendimento estratégico de mais de 90 milhões de euros, que prevê criar 200 postos de trabalho e que vai promover uma importante diversificação em termos agro-industrial.

O projecto em Almeirim previa que a água captada para lavagem das cenouras fosse depois fornecida, gratuitamente, aos agricultores vizinhos, pela Alorna e pelo Casal Branco, para regar as culturas agrícolas. O que representaria também uma importante poupança energética. O presidente da Câmara de Almeirim disse em Julho a O MIRANTE que estava preocupado com o tempo que o processo estava a demorar por razões burocráticas da Agência Portuguesa do Ambiente.

Este projecto significa para a região a existência de produtos com valor acrescentado, assegurando aos agricultores preços estáveis, aproveitamento e pagamento da totalidade da produção e garantindo lucro por cada hectare produzido.

A 52-Fresh é constituída por uma equipa de gestão e engenharia com três décadas de experiência na Califórnia e apostou em Portugal para replicar a sua actividade, com o objectivo de fornecer o continente europeu de uma forma mais rápida e eficiente. Na Europa não há fornecedor de cenoura bebé frescas durante todo o ano, “o que cria uma oportunidade enorme para Portugal acolher este projecto único”, sublinha o director geral da 52-Fresh, Yannick Le Mintier.