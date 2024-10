O presidente da Câmara de Santarém considera histórica a conquista da fábrica de cenouras bebés que estava prevista para Almeirim e que prevê criar 200 postos de trabalho, que O MIRANTE anunciou esta segunda-feira. João Teixeira Leite, explica que foram desenvolvidos todos os esforços para garantir este investimento em Santarém, revelando que a Agência Portuguesa do Ambiente “já deu parecer favorável a diversos pedidos de informação sobre a viabilidade da actividade”. A empresa teve de desistir da localização de Almeirim, onde já tinha terreno, porque não conseguia autorização para a captação de água.

Segundo nota do município, o director geral da 52-Fresh, promotora do projecto, Yannick Le Mintier, destacou o trabalho da autarquia para a realização do projecto, salientando que desde o primeiro encontro, a capacidade do presidente de criar soluções proporcionou à Fresh 52 a confiança de que o investimento em Santarém seria bem acolhido”.

João Teixeira Leite adianta que “os contratos de promessa compra e venda dos terrenos na freguesia de Pernes já foram assinados, numa área total de 50 hectares, dos quais 10 são do município e os restantes da Caixa de Crédito Agrícola de Pernes.

O presidente da câmara realça que vai continuar a promover Santarém, com foco na atracção de investimento privado, porque a criação de postos de trabalho “é o principal factor de desenvolvimento e crescimento de um território”.