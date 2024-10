Mais dois lotes vendidos no Parque de Negócios do Cartaxo

Empresa do Cartaxo adquiriu dois lotes no ValleyPark – Parque de Negócios do Cartaxo, junto ao nó de acesso à A1. Foram vendidos 22 dos 86 lotes disponíveis.

A Câmara do Cartaxo formalizou no final de Setembro último a venda de mais dois lotes no ValleyPark - Parque de Negócios do Cartaxo, junto ao nó de acesso à A1. A compradora foi a Farma1000 – Produtos Farmacêuticos, Lda, com sede no Cartaxo, revelou o presidente da câmara, João Heitor, em sessão camarária. Nos últimos tempos foram vendidos 11 lotes, somando-se os seis da Verso Move Lda., de transformação automóvel, sediada no Cartaxo, e os três da Gazcorp S.A., sediada em Santa Maria da Feira.

O Parque de Negócios do Cartaxo é uma Área de Localização Empresarial (ALE) composta por 86 lotes, dos quais já foram 22 vendidos. Destinada a usos industriais, logísticos, comércio e serviços, tem como objectivo proporcionar a instalação e desenvolvimento empresarial em solução que assegure adequados níveis de sustentabilidade ambiental, social e económica. Existem lotes desde os 500 m2 até 1000 m2. O regulamento permite a unificação de lotes, possibilita um índice de ocupação e de utilização máximo igual à área do lote e uma cércea máxima de 15 metros.