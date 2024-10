Republic Market no Sábado dia 12 de Outubro em Santarém

A sexta edição do Republic Market decorre das 10h00 às 19h00 dia 12 de Outubro, sábado, nos Claustros do Convento de S. Francisco, em Santarém, com produtos de Moda, Acessórios, Life Style, Decoração e Alimentação. Segundo a organização, “será um dia cheio de marcas artesãs, animação para as crianças, comida saudável com o “Quiosque do Mercado” e muita música”. Este ano a organização apoia a caminhada sobre a prevenção e diagnóstico do cancro da mama .