A Feira de Santa Iria está de volta a Tomar entre os dias 18 a 27 de Outubro. O cartaz musical da edição deste ano conta com artistas como Cláudia Martins & Minhotos Marotos, Para Sempre Marco e Diogo Piçarra. A apresentação decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho, onde estiveram presentes o presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, a vereadora Rita Freitas, e alguns artistas.

O certame apresenta-se como um evento que combina história, diversão, gastronomia, comércio, arte e cultura. Durante dez dias, desde o Mercado Municipal, passando pela Rua dos Arcos até à Várzea Grande, a feira inclui um parque de diversões e restauração no mercado, várias tasquinhas tanto no passadiço como na Várzea Grande, produtos locais, comércio variado, artesanato e a tradicional Feira das Passas localizada junto ao tribunal. Além disso, haverá exposições e muita animação itinerante, bem como espectáculos no palco da Várzea Grande.

Na noite de 18 de Outubro sobem ao palco da Várzea Grande o grupo Cláudia Martins & Minhotos Marotos, terminando a noite com a actuação do DJ Curra. No sábado, dia 19, à tarde, actuam o Rancho de Carregueiros e Pé na Música dos Brasões, no Convento de S. Francisco. À noite, o destaque vai para o grupo de tributo a Marco Paulo “Para Sempre Marco” e o DJ Rokas a fechar o serão.

No domingo, 20, dia de Santa Iria, de manhã há missa na Igreja de São João Baptista com o Patriarca Cardeal de Lisboa D. Manuel Clemente, seguindo-se a procissão por algumas ruas do centro histórico e o lançamento de pétalas ao rio Nabão, na Ponte Velha. À tarde realiza-se uma Conferência na Igreja Santa Maria dos Olivais, presidida por D. Manuel Clemente, inserida no Jubileu dos 50 anos da Diocese de Santarém.

A animação prossegue até domingo, 27 de Outubro, com um programa de animação musical com actuações da Tuna e Coro da Universidade Sénior de Tomar, Nuno Ricky, Kapa Negra, Tuna Templária e Cavaleiras de Sellium, Banda Réplika, SEDE, FH5 e DJ Tiago, Rancho da Linhaceira, Desafinações, Diogo Piçarra, DJ Barral e Banda Iria.