A Taverna da Rata Cega quer afirmar-se como inovadora na arte do petisco

Foi inaugurado a 4 de Outubro, em Torres Novas, o espaço A Taverna da Rata Cega. Anunciando-se como inovadora na arte dos petiscos, está localizada na Ladeira da Enfermaria Militar, Lt 2 R/ch. Tem como objectivo cativar clientes de todas as idades "dos 8 aos 80 anos", como é referido pelos proprietários, Chef Lurdes e Pedro Rodrigues.

O nome da Taverna, foi inspirado numa linha férrea de via estreita, que existiu, por um curto período de tempo, em finais do século XIX e que ligava a estação de Torres Novas/ Riachos a Alcanena, passando dentro da cidade de Torres Novas, popularmente conhecida por Comboio Menino, mas que devido aos vários descarrilamentos e acidentes ficou conhecido por Comboio da Rata Cega. E sobre o qual já existe um livro, de romance " O trilho da Rata Cega " da escritora Paula Araújo.

Na inauguração do espaço, bastante concorrido, marcaram presença o Presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, Pedro Ferreira, o Vice-Presidente Luís Silva, e os Vereadores João Trindade e Tiago Ferreira".