Águas de Santarém lança canal oficial no YouTube

A empresa Águas de Santarém reforça a sua presença no digital através da apresentação de um canal de YouTube num dia repleto de simbolismo, o Dia Nacional da Água. Recorde-se que, inserida numa política de modernização da empresa, a Águas de Santarém assinalou, a 9 de Janeiro de 2021, o início da sua presença em duas das redes sociais com maior utilização em Portugal e no Mundo: Facebook e Instagram.

O novo canal, segundo a empresa, pretende ser um instrumento de criação de valor, disponibilizando conteúdos sobre a actividade e a equipa da AS, recursos educativos em prol do uso responsável e da valorização da água, do ambiente e da sustentabilidade; a par de conteúdos lúdico-pedagógicos para aprender, ensinar ou (re)lembrar gestos simples relacionadas à água, à sua preservação, qualidade e importância para as gerações futuras e para o planeta.

“A presença activa nas redes sociais fortalece a imagem da empresa e constrói confiança com os consumidores, demonstrando um compromisso com a prestação de serviços de qualidade e o envolvimento com a comunidade local e educativa. Este canal é, pois, um ponto-chave na promoção da transparência e na comunicação eficaz entre a entidade e a região”, refere a empresa em comunicado.

Ao longo dos próximos meses, e de forma faseada, serão partilhadas três séries, envolvendo diferentes públicos, desde logo e em particular, a comunidade educativa: documentais, informativas e educativas. No primeiro vídeo da série documental “A nossa casa, cada vez mais sua”, o presidente do conselho de administração da empresa municipal, Ramiro Matos, salienta que “a Águas de Santarém é uma empresa moderna porque está preocupada com a sustentabilidade, porque se foca no cliente, disponibilizando formas e meios para que o cliente esteja mais próximo da empresa”, afirma, acrescentando que “com o lançamento deste canal queremos inspirar a comunidade a adoptar práticas mais sustentáveis e oferecer informação útil sobre a nossa actividade e o impacto positivo que podemos gerar juntos”.