Feira de Outubro de Vila Franca de Xira sonha ser referência na grande Lisboa

Como a Feira de Outubro em Vila Franca de Xira há poucas na Área Metropolitana de Lisboa e por isso o município quer aproveitar esse factor distintivo e manter o dinamismo da mostra, captando ao mesmo tempo mais visitantes ao território. A intenção foi manifestada pelo presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira (PS), durante a inauguração da feira e do 43º Salão de Artesanato na sexta-feira, 4 de Outubro. O autarca espera que a feira, e em particular o Salão de Artesanato, possam continuar a afirmar-se como uma referência na região e já pisca o olho à edição que celebrará o meio século do Salão de Artesanato.

“Ao contrário de outras feiras de artesanato em que vemos os trabalhos de um grupo de artesãos, aqui vemos representadas as artes de muita gente de todo o país e é isso que me agrada. Viemos a primeira vez antes da pandemia e depois voltámos sempre”, refere Antónia Viçoso, que visitou o certame a primeira vez com o marido e quis entrar logo no dia da abertura. “Vou levar umas prendas para o Natal e escolho já antes que esgotem”, confessou a O MIRANTE.

No entanto nem tudo são rosas. Fernando Cruz e Maria Arlete, do Cartaxo, queixam-se da falta de estacionamento. “O que existe é longe e de acesso difícil. Acho que a câmara devia rapidamente encontrar uma solução, porque o estacionamento é muito mau e nem toda a gente pode andar muito a pé ou vir de comboio”, criticam.

No Parque Urbano do Cevadeiro está como habitualmente a feira franca, a que se juntam as diversões e as tasquinhas das associações do concelho com todo o tipo de petiscos e doces. Esta edição conta com um programa complementar de animação musical junto ao espaço de restauração com participação do Clube de Fado, João Adelino, Rúben Portugal, Rafa e Beltran, Quim Botas, Sevilhanas e Flamenco Beatriz Peleja, entre outros convidados.

No Pavilhão Multiusos reúnem-se cerca de uma centena de artesãos de todo o país, sendo o distrito de Braga o mais representado. Os artesãos mostram os seus trabalhos nas áreas dos têxteis, cerâmica, metal, madeira, cortiça, doçaria, entre outros. A Universidade Sénior de Vila Franca de Xira e a Liga dos Amigos do Hospital de Vila Franca de Xira têm um stand próprio e está prevista a realização de dois showcookings harmonizados com os vinhos Encostas de Xira, produzidos pela Câmara de Vila Franca de Xira.