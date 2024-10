Fundos europeus para apoiar empresas da região Centro

O Programa Regional do Centro (Centro 2030) abriu sete concursos, com uma dotação de 21 milhões de euros de fundos europeus, para apoiar micro e pequenas empresas. Serão apoiados projectos de investimento de pequena dimensão para a criação de micro e pequenas empresas e para a expansão ou modernização da sua actividade, enquadrados nos investimentos territoriais integrados (ITI), geridos pelas Comunidades Intermunicipais (CIM) da região Centro.

O Sistema de Incentivos de Base Territorial tem como principal objectivo apoiar projectos que promovam o emprego e a modernização e resiliência das economias locais. Podem candidatar-se projectos para criação de micro e pequenas empresas (correspondendo a estratégias de investimento em empresas com menos de cinco anos de actividade) e projectos de expansão ou modernização de micro e pequenas empresas, com pelo menos cinco anos de actividade, designadamente através do aumento de produção, integração em cadeias de valor e expansão de redes empresariais ou outros projectos de ganhos de escala.

Isabel Damasceno, presidente da comissão directiva do Centro 2030, explica que “estes apoios vêm complementar os instrumentos de apoio ao investimento empresarial, agora dirigidos a projectos de pequena escala, mas que são relevantes para as estratégias de desenvolvimento das comunidades intermunicipais, pelo seu impacto em sectores e cadeias de valor prioritários para as economias locais e para o emprego”.