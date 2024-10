Arruda dos Vinhos quer ser exemplo de sucesso e inovação com a ajuda das suas empresas

Município de Arruda dos Vinhos organizou jantar de empresários para distinguir o papel e importância que as empresas têm no desenvolvimento da região. O presidente do município, Carlos Alves, garante porta aberta para todos os que queiram investir no concelho.

É a resiliência e empreendedorismo dos empresários que faz um concelho avançar e por isso o município de Arruda dos Vinhos quis homenagear os homens e as mulheres que com os seus negócios alavancam o território. Na noite de quarta-feira, 3 de Outubro, 12 empresas com estatuto PME Líder foram agraciadas pelo município com uma lembrança e um jantar de convívio para promover a troca de experiências e conhecimentos entre os empresários.

“Queremos que Arruda seja um exemplo de sucesso, inovação e qualidade de vida e isso só é possível com o contributo das empresas. Esta é uma oportunidade privilegiada para reforçar os laços que unem o sector empresarial ao poder local, além de celebrarmos as conquistas de todos”, destacou o presidente do município, Carlos Alves. O autarca garantiu que têm trabalhado dentro das suas possibilidades para criar condições favoráveis ao crescimento empresarial. “São vários os apoios, que vão desde a formação ao trabalho constante com os nossos estabelecimentos de ensino, para dar formação contínua e permitir aos candidatos obter formação escolar e profissional em parceria com o IEFP”, anunciou Carlos Alves.

As conversas de corredor da noite giraram em torno das dificuldades da maioria das empresas em contratar mão-de-obra de qualidade, gente que saiba trabalhar e vista a camisola. Há trabalho, garantiram muitos empresários, mas na maioria das vezes não há quem queira pegar ao serviço. O jantar volante teve lugar no átrio do pavilhão multiusos de Arruda dos Vinhos e foi o primeiro desde o início da pandemia. O município garante que o objectivo é agora retomar esta iniciativa de forma regular anualmente.

Próximo orçamento aposta na juventude

No seu discurso, o presidente do município lembrou que desde 2013 que a câmara tem invertido a tendência de impostos elevados e no caso da Derrama já aplica taxa zero a empresas com volume de negócios igual ou inferior aos 150 mil euros. Para captar investimento, as empresas que se fixem no concelho, e que pelo menos durante três anos criem e mantenham um mínimo de três postos de trabalho, estão também isentas do pagamento de Derrama. “Continuamos a ter um regulamento que criou benefícios para projectos de interesse estratégico para o concelho e que aqui se queiram instalar. Porque o sucesso das empresas é o sucesso da nossa comunidade”, destacou Carlos Alves.

A fixação dos jovens para que possam estudar, residir e ficar a trabalhar em Arruda dos Vinhos será uma das prioridades do próximo orçamento municipal, onde o autarca espera implementar um conjunto de medidas para estimular a sua fixação no concelho. “É nosso objectivo garantir que todos os que investem encontrem um ambiente de apoio, confiança e cooperação. Estamos disponíveis para ouvir as empresas e adaptar as políticas municipais para ir de encontro ao que precisam. Queremos encontrar juntos soluções que façam de Arruda um lugar ainda melhor para viver e trabalhar”, destacou.

As empresas distinguidas

Os empresários receberam da artista local Vera Camilo uma lembrança em forma de bule de chá, feito à mão pela artesã. As empresas homenageadas foram a Transportadora Ideal da Carvalha Lda; Receitas D’Avó Lda; Reis & Reis - Comércio de Sucatas Lda; PCARNES SA; Neliquim - Construções Lda; Joanifrut Lda; Ferreira & Almeida Lda; Limpogerme - Produtos de Higiene e Limpeza Lda; Meteoro - Sociedade Técnica Metalúrgica SA; Cargocraft - Serviços Técnicos e Aluguer de Equipamentos Lda; Aerohélice - Sociedade de Manutenção e Revisão Geral de Hélices Lda e a Alberto Jorge Lda.

Outubro, recorde-se, vai ser um mês dedicado às empresas e aos empresários no concelho de Arruda dos Vinhos. A 17 de Outubro, entre as 17h00 e as 19h00, está marcado um workshop sobre inteligência artificial para todos os negócios no auditório municipal e a 31 de Outubro a abertura da Festa da Vinha e do Vinho.