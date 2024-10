O Refúgio da Quinta Nere Maitia foi feito para permitir “desligar de tudo”

O Refúgio da Quinta Nere Maitia, localiza-se no Vale de Santarém e é constituído por 10 ‘Bungalows’ com detalhes distintos (de fabrico nacional/ regional), uma piscina biológica única na região, um centro de actividades multiusos (para aulas de yoga e pilates em grupo) com espaço para pequenos eventos, palestres ou ‘team-building’ e com acesso a uma cozinha profissional, quando necessário. Cada ‘Bungalow’ dispõe também de cozinha totalmente equipada, sala de estar confortável, casa de banho privativa e quarto principal, tendo alguns um quarto secundário/escritório. Todos têm zona de jantar, e pátio exterior semi-privativo mobilado.

O local, no alto do Vale de Santarém, possui o sossego e conforto ideais para desligar da correria do dia-a-dia. Está imerso na natureza e é apenas para adultos.

O Refúgio da Quinta Nere Maitia é o sonho da vida de Simone Lopes e do seu marido Patrick Gilbert. A sua implementação foi difícil e a sua abertura só foi possível a 5 de Agosto deste ano, sendo o processo considerado pelos mesmos, uma verdadeira aventura. Vindo do Estado norte-americano do Arizona, em Março de 2021, em plena pandemia, o casal enfrentou os desafios impostos pela quarentena, burocracias desafiantes e imprevistos nas obras, mas isso não o demoveu da projeção, planificação e edificação do seu empreendimento de agro-turismo sustentável.

No Refúgio, que se quer 100% português, é dada preferência a fornecedores da região ou nacionais e a decoração tem nomes de algumas regiões de Portugal, com muitos azulejos e produtos em cortiça. Um dos ‘bungalows’ está adaptado para cadeira de rodas.