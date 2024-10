Restaurante Mosteiro do Leitão no Festival Nacional de Gastronomia de Santarém

O Mosteiro do Leitão vai estar presente na 43ª edição do Festival Nacional de Gastronomia de Santarém, que decorre de 17 a 27 de Outubro, na Casa do Campino.

O restaurante que funciona na Batalha e na Zibreira (Torres Novas), terá um espaço onde os visitantes poderão viver a experiência de estar no restaurante, privilegiando os pratos preferidos dos clientes, como é o caso do leitão, seja no formato de empadas e rissóis, como no célebre e premiado Leitão à Mosteiro - a grande especialidade da casa. A Administradora, Zita Freire, esteve presente na apresentação do Festival, na sede da Chef’s Agency, em Belém (Lisboa), tendo considerado a experiência para os profissionais da restauração e sobretudo para os grandes apreciadores de boa comida “muito enriquecedora”. O espaço de degustação do Mosteiro do Leitão “foi um sucesso, pela irreverência e bom gosto”, pode ler-se na nota de imprensa.