Festival do Bunho e do Pão de Barbela na Moçarria

A segunda edição do Festival do Bunho e do Pão de Barbela decorreu de 4 a 6 de Outubro na Moçarria, promovida pela Junta de Freguesia da Moçarria, em parceria com a comunidade e as associações locais. A iniciativa visa promover a identidade cultural da freguesia, baseada em dois produtos que ao longo dos tempos tiveram e têm grande importância nas actividades locais.

No evento dá-se a conhecer o bunho, um produto singular com a sua génese na localidade do Secorio, para que esta arte não se perca no futuro dando continuidade à produção do mobiliário com essa matéria-prima. E destaca-se também o pão feito a partir de trigo de barbela, um trigo de qualidade superior e de semente antiga, produzido nos campos da freguesia. O executivo da Câmara de Santarém aprovou a atribuição de um subsídio excepcional de 10 mil euros à Junta de Freguesia da Moçarria para apoiar a organização do evento, face à relevância e notoriedade do mesmo e ao seu carácter dinamizador da economia local. O certame contou com a visita do presidente da Câmara de Santarém, João Leite, e dos vereadores Nuno Russo, Nuno Domingos e Carlos Martinho, que foram recebidos pelo presidente da junta, Dário Santos.