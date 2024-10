Novo espaço Bimby abriu em Torres Novas para apoiar agentes e clientes

Presente em Portugal desde 2000 e há 15 anos em Santarém, a Bimby abriu um novo espaço em Torres Novas. A abertura do Vorwerk Studio Torres Novas - Novo Espaço Bimby, na Av. Sá Carneiro nº 2, destina-se a dar suporte à Equipa de Agentes Bimby da região, bem como promover workshops e outros eventos.

Neste espaço, os clientes poderão agora assistir a apresentações de técnicas de culinária e confeitaria e até de temas como a poupança e a alimentação saudável, bem como aprender novas formas de rentabilizar a sua Bimby; a sua abertura permite também a promoção de oportunidades de trabalho para as pessoas da zona.

“Venham conhecer-nos e, quem sabe, descobrir uma oportunidade de negócio e de desenvolvimento pessoal e profissional. Estamos a aumentar as nossas equipas”, refere Odete Caçador, Branch Manager da Equipa Vorwerk de Santarém, Torres Novas e Caldas da Rainha. Esta equipa tem actualmente 230 agentes, alguns dos quais trabalham exclusivamente para a marca. Os restantes acumulam a actividade com as suas profissões, existem arquitectos, dentistas, engenheiros, enfermeiros, polícias, bombeiros, etc, com idades entre os 18 e os 80 anos.

A marca é geralmente considerada como uma ajuda fundamental na cozinha, pois simplifica muitos passos e tem a qualidade e garantia de um produto alemão que está no mercado há mais de 50 anos e em permanente evolução. E tanto é usada por quem gosta de cozinhar, como por quem não gosta assim tanto, mas não prescinde de se preocupar com a sua alimentação e precisa poupar tempo e dinheiro na cozinha.

No passado dia 7, num ambiente muito alegre e entusiasta foram recebidos os agentes e colaboradores/parceiros da marca num cocktail onde esteve também presente a Country Manager da Bimby Portugal, Laura Galhardo Simões e a Regional Manager Ana Lino.