11 milhões de euros de fundos para apoiar produtos turísticos do Centro

O Programa Regional do Centro (Centro2030) abriu um concurso com uma dotação de 11 milhões de euros de fundos europeus para apoiar produtos turísticos de base intermunicipal. Neste concurso, dirigido às comunidades intermunicipais, serão apoiados projectos de investimento para a criação ou consolidação de produtos turísticos integrados, diferenciadores e com qualidade que garantam um contributo efectivo para afirmar a Região Centro como destino turístico de excelência, lê-se em comunicado.

Isabel Damasceno, presidente da Comissão Directiva do Centro 2030, explica que “os apoios inserem-se na estratégia global de apoio ao sector do turismo na região Centro, através do Centro 2030, que contempla ainda os apoios à Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal e os apoios aos Programas de Valorização Económica de Recursos Endógenos (PROVERE). Procuram contribuir também para consolidar as recentes competências das Comunidades Intermunicipais na área do turismo, bem como ajudar a organizar e dar coerência às dinâmicas municipais, numa região tão vasta e com tantos activos valiosos como é a Região Centro”, vinca.

São financiadas acções de envolvimento dos agentes do território, nomeadamente empresas, na construção dos produtos turísticos e de ofertas turísticas devidamente organizadas e integradas, bem como acções de promoção e comunicação dos produtos e recursos turísticos seleccionados em cada comunidade intermunicipal. Os projectos devem estar alinhados com os pilares estratégicos que organizam os recursos/ produtos na região (Cultura, História, Património e Gastronomia e Vinhos; Natureza, Wellness, Turismo Activo e Desportivo e Mar; Turismo Espiritual e Religioso; Turismo Corporate e Empresarial; e Lifestyle, Inspirational e novas tendências).