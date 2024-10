Doença ocular no idoso

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), todas as pessoas que viverem o suficiente, sofrerão pelo menos de uma doença ocular durante a vida. Globalmente, pelo menos 2,2 mil milhões de pessoas têm uma deficiência visual ou cegueira. O envelhecimento é o principal factor de risco, nomeadamente para a catarata, a degenerescência macular relacionada com a idade e o glaucoma.

Catarata: é a principal causa de cegueira reversível a nível mundial, e o número doentes com catarata irá aumentar. Existe catarata quando o cristalino, a nossa lente natural, perde transparência e fica opacificado. O tratamento consiste numa intervenção cirúrgica em que se remove o cristalino e se introduz uma lente intraocular artificial. A taxa de complicações é muito baixa e resulta numa melhoria muito significativa da qualidade de vida do doente.

Degenerescência macular relacionada com a idade (DMRI): o número de pessoas com DMI deverá aumentar 1,2 vezes entre 2020 e 2030. É uma doença degenerativa da mácula. A mácula é a zona central da retina e é responsável pela melhor acuidade visual. As actividades do dia a dia (leitura; reconhecimento de rostos das pessoas) tornam-se difíceis. Manifesta-se por baixa da visão e deformação dos objectos. Tem duas formas, a forma atrófica e a forma exsudativa. Só para a forma exsudativa existe terapêutica que consiste em injecções intraoculares.

Glaucoma: o número de pessoas com glaucoma deverá aumentar 1,3 vezes entre 2020 e 2030. É a principal causa de cegueira irreversível no mundo. É uma atrofia do nervo óptico com perda progressiva do campo visual, totalmente assintomática até atingir uma fase tardia da evolução da doença. A perda de visão provocada pela doença é irreversível, daí a importância de um diagnóstico precoce. A terapêutica faz-se com colírios, LASER e tratamento cirúrgico.

* Unisana Hospitais, Unisana Clínica do Centro, Santarém