McDonald’s Drive de Alverca celebrou o décimo aniversário

A celebração do 10º aniversário do McDonald’s Drive de Alverca, contou com um lanche para todos os colaboradores da equipa, e os clientes ainda puderam usufruir de um ambiente descontraído e música durante toda a tarde, assegurada pelo DJ John Goulart e com a participação de uma funcionária (Tatiana Lima), que também é DJ.

Para Ana Margarida Teixeira, franquiada da McDonald’s, "a abertura do McDonald’s Alverca Drive marcou o início de um caminho de sucessos e, por isso, é um orgulho poder celebrar estes 10 anos a servir a comunidade com muita alegria, crescimento e inovação, tudo graças ao espectacular trabalho das nossas equipas".

O McDonald’s Alverca Drive, que se tornou um ponto de referência na região, continuará a sua missão de proporcionar momentos únicos e refeições saborosas aos seus consumidores, como tem feito ao longo destes 10 anos. Este marco reflecte o compromisso contínuo com a qualidade, inovação e a criação de experiências inesquecíveis para a comunidade de Alverca.

Com um forte compromisso com o desenvolvimento da equipa e o envolvimento com os consumidores e a comunidade, o restaurante McDonald’s Alverca Drive está preparado para continuar a escrever a sua história na região, oferecendo sempre o melhor serviço aos que o visitam.