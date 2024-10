Gala do CRIT em Torres Novas com Nuno Barroso e Telmo Miranda

A 8º edição da Gala do CRIT - Centro de Reabilitação e Integração Torrejano irá decorrer no dia 26 de Outubro, sábado, pelas 21:30 Horas, no Teatro Virgínia, em Torres Novas. A Gala, que se tornou um marco importante para a instituição e para os seus utentes, terá como apresentadores Patrícia de Freitas e Mário Filipe Carneiro e contará com a presença de vários artistas, confirmando-se as presenças de João Só, Elisa, Serafim, Pedro Dyonysyo, S. Pedro, David Luís, Nuno Barroso (embaixador) e Telmo Miranda (padrinho).

A receita proveniente da 8ª Gala reverterá para a aquisição de um veículo de 9 lugares adaptado. Os bilhetes estão à venda na Bilheteira do Teatro Virgínia ou no dia do espectáculo duas horas antes do mesmo.