Maria João Coito mudou de vida e abriu o Tasko D’Adega em Fazendas de Almeirim

A cinco quilómetros de Almeirim encontra-se o Tasko D’Adega, o restaurante de Maria João Coito e de José Simões em Fazendas de Almeirim, inspirado na adega do casal – a Adega Novo Conceito –, localizada mesmo ao lado. Foi por amor que a administrativa de 54 anos, nascida em Lisboa, se mudou há 21 anos para as Fazendas de Almeirim e se aventurou no mundo dos vinhos e da restauração. O Tasko D´Adega está aberto desde Outubro de 2021 e têm ainda uma mercearia em Fazendas de Almeirim, na Rua Padre Eduardo Rodrigues Silva, o Mercadinho D’Avó, desde Fevereiro de 2022, com um conceito de cafetaria. A mercearia vende produtos tradicionais e frescos: pão caseiro, enchidos, frutas e hortaliças.

Maria João conheceu o marido através do pai, que fazia serviços na adega da família de José Simões, presença assídua em sua casa pela proximidade dos dois. Tirou o 9º ano unificado e trabalhou numa imobiliária, tratando desde o contrato-promessa de compra e venda à escritura. Em 2014 compraram o imóvel em Fazendas de Almeirim que daria origem à adega e mais tarde aos vinhos “Coito”. Com espaço de sobra, pensaram numa casa de tapas e petiscos, mas surgiu a oportunidade de terem uma equipa na área da restauração em pleno desconfinamento. A mudança de vida foi um choque para ambos e para a família, reconhece a empresária, que é quem fecha a porta todos os dias: “Éramos pessoas que gostávamos de sair e viajar e, para além de trabalharmos, descansávamos e cuidávamos das nossas coisas. Neste momento temos de contratar alguém que nos ajude. A nossa filha mais velha é a que sente mais”, afirma.

Com o crescimento do restaurante havia dificuldade em encontrar profissionais. “Os chefes são jovens e têm sonhos. Se aparecer algo melhor saltam e se surgir oportunidade de ir para o estrangeiro vão”, refere. De momento, o Tasko D’Adega consegue ter uma equipa sólida com dois jovens chefes naturais de Fazendas de Almeirim, formados na Escola Profissional do Vale do Tejo e com muita experiência - Gonçalo Reguinga e Cátia Nascimento – e ainda uma copeira e um chefe de sala. “Temos de acompanhar as necessidades dos funcionários, nos instrumentos para fazerem um bom trabalho e no que nos pedem em termos de compensação. Os funcionários têm de se adaptar e nós também. É importante reunir”, explica Maria João.

Os chefes têm as próprias hortas e compram a produtores locais. Os pratos são de uma cozinha europeia “cuidada”, desde o chuletton de vaca maturado, chambão de borrego confitado, polvo à lagareiro, arroz de lingueirão, naco de vazia, açorda de bacalhau, entre outros, pratos vegetarianos e menus de criança para acompanhar todas as preferências. O restaurante tem capacidade para 70 pessoas e disponibilidade para casamentos, baptizados e festas de aniversário. A comida é feita na hora e o estabelecimento funciona também por reserva. O Tasko D’Adega abre das 12h00 às 15h00 e das 19h00 às 23h00. Encerra à segunda, terça e domingo à noite.

“A partir de agora gostávamos muito que as coisas funcionassem por si e que pudéssemos aproveitar um pouco da vida, o que não é fácil porque temos de estar sempre mais ou menos presentes. Se tivesse de fechar o restaurante hoje sentia-me feliz e realizada, todos as nossas ideias e tudo aquilo que quisemos concretizar conseguimos”, revela Maria João, não descartando a possibilidade de abrirem novas mercearias.