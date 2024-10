Clínica veterinária Vila Franca Vet de Andreia Dias está localizada no centro da cidade

Fundada em Janeiro de 2023, a Clínica Veterinária Vila Franca Vet tem vindo a crescer com os seus clientes. Inicialmente fundada como consultório que fazia atendimento ao público apenas aos sábados e domingos, acabou por alargar os horários devido ao aumento da procura.

Em Junho de 2023, o consultório passou a ter reconhecimento como clínica, altura em que o horário de atendimento passou para 4 dias por semana. E como o trabalho continuou a aumentar, faz atendimento ao público todos os dias da semana, incluindo sábados e domingos, desde o Verão de 2024.

Situada mesmo no centro de Vila Franca de Xira, a Clínica Veterinária Vila Franca Vet, tem como directora clínica, a médica veterinária Andreia Dias. A facilidade de realizar atendimentos de rotina aos fins-de-semana é um dos factores que tem atraído clientes.

Com os tutores cada vez mais sobrecarregados em termos de horários, a possibilidade de fazerem vacinas a um sábado ou domingo ajuda a conciliar os cuidados de saúde dos animais de estimação com as responsabilidades de gerir a vida familiar e profissional.

Por outro lado, com a Vila Franca Vet, existe mais uma opção de atendimento para problemas inesperados que necessitem de cuidados e atenção veterinária mas que não requerem sempre os recursos disponíveis em hospital veterinário. “Vemos também muitos coelhos e pequenos mamíferos, que cada vez mais fazem parte dos lares portugueses”, refere a directora clínica. “Nem todas as clínicas veterinárias disponibilizam atendimento a estes “novos animais de companhia”, e o facto de conseguirmos oferecer-lhes cuidados preventivos mas também de diagnóstico e tratamento faz com que os donos destes animais nos procurem”.

A Clínica Veterinária Vila Franca Vet está aberta todos os dias das 09h00 às 18h00 (encerrando para almoço entre as 13h e as 14h) e situa-se na Rua José Falcão nº 9 - 11, junto ao Ateneu Vilafranquense. As consultas são feitas por marcação.