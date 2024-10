Em Ferreira do Zêzere produzem-se mais de 2,5 milhões de ovos por dia

A Câmara de Ferreira do Zêzere vai promover, entre sexta-feira e domingo, um conjunto de actividades para assinalar o Dia Mundial do Ovo, com a restauração a ter ementas dedicadas e a Confraria do Ovo a entronizar novos membros. “Este Festival Gastronómico do Ovo coloca o ovo como o grande protagonista, neste concelho onde produzimos 2,5 milhões de ovos por dia (…) Temos aqui uma oportunidade de continuar a colocar Ferreira do Zêzere na rota gastronómica com este produto que tem um potencial enorme”, disse à Lusa Bruno Gomes, presidente do município. Durante três dias, os restaurantes vão disponibilizar entradas, pratos principais e sobremesas feitas à base de ovo, sendo ainda o elemento central dos petiscos e da doçaria que serão servidos ao balcão e em pastelarias de Ferreira do Zêzere.

A importância que o sector assumiu nas últimas décadas no concelho levou a que a câmara municipal registasse, em 2009, a marca Capital do Ovo, num reconhecimento do “trabalho que levou os produtores a posicionarem-se como líderes do mercado”, mas também “procurando dar visibilidade” ao município, frisou o autarca. “Nós estamos a falar de mais de 2,5 milhões de ovos por dia, com um conjunto de empresas que emprega mais de três ou quatro centenas de trabalhadores e que está em crescimento, acompanhando aquilo que são as exigências actuais, e está à altura daquilo que são os mercados, em investir e em criar valor e riqueza”, afirmou. Segundo o autarca, o ovo representa postos de trabalho, criação de riqueza e inovação, e isso tem reflexos no crescimento do concelho e da região, portanto, “o ovo é um produto de extrema importância para Ferreira do Zêzere”.

Bruno Gomes recordou o impacto que teve uma iniciativa do seu antecessor, a entrada para o ‘Guiness’ com o recorde da maior omelete do mundo, feita em 2012, com 6.000 quilogramas de ovos. “Nós somos orgulhosamente detentores desse recorde do ‘Guiness’, que já leva uns 12 anos e foi, de facto, um momento também importante da comunidade. Felizmente ainda continuamos com esse recorde e, no dia em que o deixarmos de ser, com certeza voltaremos a trabalhar” para reconquistar esse recorde, afirmou. A Confraria do Ovo, criada este ano, junta-se ao festival e anunciou que a primeira cerimónia de entronização de novos confrades, conhecida como Capítulo, irá realizar-se no domingo, no Salão Nobre do edifício dos Paços do Concelho de Ferreira do Zêzere.