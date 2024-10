Sete lojas Multiópticas com um percurso de sucesso

“Este ano celebramos 23 anos de existência. Um projeto iniciado em 2001 na cidade de Tomar, que se foi desenvolvendo e crescendo de uma forma natural. Neste momento contamos com 34 colaboradores, distribuídos pelas sete lojas, localizadas no distrito de Santarém que vão desde a loja mais a sul, na cidade de Almeirim à mais a norte na cidade de Fátima, passando por Abrantes, Entroncamento, Torres Novas, Ourém e Tomar.

Passamos por muitos momentos e muitas transformações, no retalho em geral e na ótica em particular. Por este percurso fomos enfrentando diversos desafios, mas sempre unidos e com paixão pela saúde visual e desejo de melhoria continua. É com indisfarçável satisfação e orgulho, que vemos a confiança que todos depositam em nós, ao longo de todos estes anos, em que acompanhamos inúmeros clientes nas diferentes fases da sua vida, com diferentes necessidades. É nosso compromisso, manter sempre a excelência no atendimento, centrada numa preocupação com o bem-estar e a saúde visual de todos.

Neste trajeto, temo-nos cruzado com muitas pessoas, colaboradores, clientes e amigos que nos incentivam a procurar a melhor solução. Agradecemos a confiança, e continuaremos ao seu lado, empenhados na continua inovação e formação de toda a equipa, para construir novas histórias e ultrapassar os novos desafios.”.