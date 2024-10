Dia Internacional do Idoso assinalado na Casa de Repouso Sonhos Meus

O Dia Internacional do Idoso, comemorado a 1 de Outubro, foi assinalado na Casa de Repouso Sonhos Meus, com jogos lúdicos e recreativos de forma a promover a interacção entre os utentes, com o mote “Quanto maior a idade, maior a sabedoria, a paciência e o amor”.

O dia foi instituído pela Organização das Nações Unidas com o objectivo de sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e a necessidade de proteger e cuidar com carinho e compreensão os idosos.

A Casa de Repouso Sonhos Meus tem licença de funcionamento atribuída pela Segurança Social desde 2002, actualmente com o nº13/2017. O atendimento ao público é de segunda a sexta, das 09h00 às 11h30 e das 14h00 às 16h30 e ao fim-de-semana por marcação. Os interessados podem visitar as instalações às sextas, sábados e domingos à tarde. Localizada no Bairro do Simões, em Marinhais, concelho de Salvaterra de Magos, está instalada num edifício térreo, num local sossegado, onde passam poucos carros e onde ainda é possível ouvir o chilrear dos pássaros. Dispõe de nove quartos duplos, três individuais e um triplo, tendo capacidade para alojar 24 pessoas. A sua gerente é Cínia Pereira.