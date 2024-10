InsectERA promove primeiro congresso sobre impacto dos insetos na sustentabilidade

A InsectERA organiza o primeiro congresso em Portugal sobre o novo setor bioindustrial – os insetos como ferramentas bioindustriais de sustentabilidade, com o tema: “Os insetos como ferramenta de sustentabilidade”. A iniciativa decorre na quarta-feira, a 23 de Outubro, com o apoio da P-BIO, nas instalações do Turismo de Portugal, no Estoril. O congresso conta com a participação de Pedro Queiroz, director-geral da FIPA – Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares

O evento, dirigido a especialistas e a interessados em saber mais sobre este novo sector bioindustrial, terá sessões plenárias e mesas redondas que contarão com a presença de oradores de renome, tais como: Daniel Murta, Líder da agenda mobilizadora InsectERA; Diogo Palha, Thunder foods – WP InFood; Ana Monteiro, FeedInov – WP InFeed; e Vera Fernandes, da Auchan.

O primeiro painel, com início às 10h30, terá como tema “Insectos: Fonte de Saúde, Sabor e Sustentabilidade”; o segundo painel, a iniciar às 14h30, irá abordar o tema “Muito mais do que proteína”; e o terceiro e último painel irá discutir a Entomologia Industrial.

A Agenda Mobilizadora InsectERA enquadrada-se no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e junta players de toda a cadeia de valor que pretendem explorar o potencial dos insetos como ferramenta bioindustrial e soluções bioindustriais. A Agenda InsectERA abrange todo o ciclo de inovação, desde a Investigação & Desenvolvimento até ao fabrico e comercialização de produtos no mercado, assente em métodos de produção tecnologicamente avançados.