Feira de Santa Iria anima Tomar até domingo

A secular Feira de Santa Iria em Tomar foi inaugurada na sexta-feira, 18 de Outubro. A inauguração começou no Mercado Municipal, onde houve espaço para uma prova de produtos da iniciativa “Todos com o Feijão... o Feijão com todos”. Foi também apresentado o projecto “Vinhas de Iria”, em que crianças de escolas do concelho desenharam rótulos para garrafas de vinho à venda no certame. A inauguração prosseguiu com uma visita aos vários espaços da feira, que decorre em Tomar até 27 de Outubro.

Estiveram presentes o presidente da câmara, Hugo Cristóvão, a vereadora com o pelouro das Feiras, Rita Freitas, e o presidente da assembleia municipal, Hugo Costa, entre outras individualidades. Hugo Cristóvão referiu que a Feira de Santa Iria é essencialmente o retomar das tradições. O autarca assumiu que hoje a feira está muito centralizada nas tasquinhas e nas associações locais que as promovem, nos divertimentos que são também uma tradição da feira e nos espectáculos “que temos tentado que sejam variados”, disse.

O presidente do município afirmou ainda que outra tradição da feira é a ligação às escolas e às crianças. “Tentamos envolver as crianças nesta nossa tradição, levá-las a pensar e a trabalhar um bocadinho sobre a feira”, sublinhou Hugo Cristóvão, acrescentando que este ano surgiu a ideia de pôr as crianças a pensar de forma artística, aliando esse trabalho a um produto que também é local. O projecto “Vinhas de Iria” desafiou crianças de escolas do concelho de Tomar a pensar num rótulo para vinhos de produtores locais, sendo que cada garrafa representa um dos produtores do concelho. “Desejo uma boa feira, muitas compras e bom convívio”, concluiu o autarca.