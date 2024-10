Abrantes é “Autarquia Mais Familiarmente Responsável” pela 10ª vez

A Câmara Municipal de Abrantes recebeu pela 10º vez consecutiva o galardão de “Autarquia Mais Familiarmente Responsável” concedido pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis. A iniciativa contou com a presença da vereadora Raquel Olhicas em representação do município. Em comunicado, o município afirma que a renovação do galardão nacional é motivo de orgulho, mas também de responsabilidade e partilha com todas as entidades locais parceiras no âmbito da Rede Social e Rede Especializada de Intervenção na Violência de Abrantes (REIVA) e com as juntas de freguesia que fazem parte do concelho.

O galardão tem como suporte um levantamento de boas práticas existente através de um inquérito feito por todos os municípios portugueses. As áreas de actuação tidas em conta são: apoio à maternidade e paternidade, apoio às famílias com necessidades especiais, serviços básicos, educação e formação, habitação e urbanismo, transportes, saúde, cultura, desporto, lazer e tempo livre, cooperação, relações institucionais e participação social, entre outras.