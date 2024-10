CCAM de Pernes e Alcanhões com oferta especial de Crédito Habitação

Quem procura financiamento para comprar casa pode recorrer à Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Pernes e Alcanhões (CCAM Pernes e Alcanhões) para obter informações sobre soluções vantajosas de crédito habitação.

Com o mote “Ouvi dizer que procura casa!”, as soluções de crédito habitação dirigem-se a jovens e às famílias que pretendem adquirir, construir habitação própria ou transferir um crédito à habitação de outras instituições de crédito.

A CCAM Pernes e Alcanhões, possui taxas mistas ou indexadas, está entre as mais competitivas do mercado. Existem igualmente condições muito vantajosas nas subscrições de apólices das seguradoras do Grupo Crédito Agrícola, CA Vida e CA Seguros. A informação detalhada sobres estes produtos poderá ser consultada junto de um dos balcões em Pernes ou Alcanhões.