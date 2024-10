partilhe no Facebook

Nersant prestes a fechar venda do pavilhão de exposições por 1,9 milhões de euros

A Imohorizonte, sociedade de investimentos imobiliários, Lda, com sede no concelho de Abrantes, está interessada em comprar o pavilhão de feiras da Associação Empresarial da Região de Santarém- Nersant, localizado em Torres Novas e ao qual não está a ser dada qualquer utilização. A novidade foi avançada na última reunião pública da Câmara de Torres Novas pelo presidente do município, Pedro Ferreira, que acrescentou que a venda, a ser fechada, será pelo valor de 1,9 milhões de euros.

*Notícia desenvolvida na próxima edição semanal de O MIRANTE