Parceria entre Escola Profissional de Torres Novas e Logifrio é um exemplo de sucesso

Teve lugar a 4 de Outubro, na Logifrio, operador líder em serviços de logística de temperatura controlada em Portugal e Espanha, a entrega de certificados a 8 adultos, pela conclusão do Nível Secundário.

Esta foi uma parceria realizada com o Centro Qualifica – Escola Profissional de Torres Novas, que iniciou com um primeiro grupo em Junho de 2023, com objectivo de aumentar as qualificações dos seus colaboradores.