Taberna do Zé Cristino é sinónimo de convívio em almoços, jantares e petiscos

O conceito da Taberna do Zé Cristino é recuperar o espírito boémio do povo português fazendo com que as pessoas tenham gosto em sair de casa para conviver com os amigos à volta de um petisco, num ambiente agradável e descontraído.

Localizada na Estrada da Pederneira 13 em Urqueira, concelho de Ourém, a Taberna do Zé Cristino serve, para além de petiscos, pratos de registo tradicional e memórias do antigamente, em almoços, jantares e eventos particulares e empresariais.

Com dez anos feitos a 6 de Agosto, o restaurante é gerido por Joel Marques e Miguel Marques, netos do Sr. Zé Cristino, que destacam, entre os pratos preferidos pelos clientes, a Tibornada de Bacalhau, o Cabrito e a Chanfana no forno a lenha e a Tábua de Carnes, assim como diversos tipos de bifes. Ambos se referem ao local como "Apenas uma pequena taberna com comida tradicional e que gosta de servir bem", mas para quem lá vai, é mais do que isso.

Num espaço pitoresco, com um ambiente descontraído e envolvente e boa comida, a Taberna do Zé Cristino conta com uma equipa de oito profissionais da área da restauração, tanto a nível de sala como da cozinha. Funciona todos os dias, excepto terças-feiras (descanso do pessoal), das 10h00 às 24h00.