Asfertglobal apresenta o inovador conceito Biologicals 3.0 na “Fruit Attraction”

A Asfertglobal revelou o seu conceito ‘Biologicals 3.0 - A step towards a more productive and sustainable agriculture’, durante a 16ª edição da Fruit Attraction, que decorreu em Madrid, de 8 a 10 de Outubro.

Segundo a multinacional portuguesa, especializada no desenvolvimento, produção e comercialização de Biofertilizantes, Bioestimulantes e soluções de Bioproteção, o Biologicals 3.0 “representa uma evolução no desenvolvimento e produção de Bioestimulantes, sendo a trilogia de soluções biotecnológicas composta por Pre-bióticos, Pro-bióticos e Pós-bióticos o ponto culminante deste avanço.”.

O método, conforme divulgado em nota de imprensa, “permite a selecção das estirpes microbianas com maior potencial genético, garantindo uma performance superior e eficácia comprovada dos produtos.”.

Durante o evento, foram também apresentados alguns dos mais recentes e inovadores produtos da Asfertglobal – Kiplant Solevure e Kiplant Endofit. A participação na 16ª edição da Fruit Attraction, foi a 12ª consecutiva da Asfertglobal no evento. Em parceria com a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, a Asfertglobal continua a investir em investigação e desenvolvimento, reforçando o seu portfólio de produtos inovadores e sem resíduos, orientados para o futuro da agricultura sustentável.