Escola Profissional do Vale do Tejo com novos projectos de formação gratuita

A Escola Profissional do Vale do Tejo (EPVT) vai ter dois novos projectos de formação gratuita, no âmbito do Programa Operacional Pessoas 2030. O primeiro, Aprendizagem da Língua Portuguesa por Cidadãos Estrangeiros (PLA), será desenvolvido através do Centro Qualifica da EPVT e tem como objectivo facilitar a integração de migrantes através do ensino da língua portuguesa. Em simultâneo, a escola dará início ao Projecto de Formação Modular Certificada, voltado para a qualificação de adultos que incide sobre três áreas estratégicas: transição digital, transição verde e empreendedorismo.

Para mais informações sobre estas formações ou para efectuar inscrições, os interessados podem visitar o site da EPVT.