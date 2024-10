Tomar promoveu vinhos da região

A primeira edição da iniciativa Tomar um Tejo a Copo foi um sucesso. Decorreu na tarde de 12 de Outubro, no Hotel Vila Galé, numa parceria entre a Comissão Vitivinícola Regional do Tejo e o município de Tomar, com o apoio daquela unidade hoteleira. Segundo avança o município de Tomar, o evento foi uma relevante oportunidade para os vitivinicultores tomarenses mostrarem a excelência dos seus vinhos, juntamente com um lote de grande qualidade dos seus congéneres de toda a região, que corresponde aproximadamente ao distrito de Santarém. Presentes estiveram, de Tomar, a Adega Casal Martins, Adega da Gaveta, Casal das Freiras, Herdade dos Templários, Quinta da Alba, Pedro Sereno, Santos & Seixo e Solar dos Loendros.

Para o município de Tomar, esta iniciativa integrou-se no espírito de ajudar a promover os produtos tomarenses, em especial no sector dos vinhos, que tem vindo a ganhar cada vez maior expressão a nível qualitativo, mas também em número de produtores, bem como de atrair mais visitantes ao concelho através da gastronomia e do sector hoteleiro. Princípios que o presidente da câmara, Hugo Cristóvão, salientou na abertura oficial do evento.