Presidente da CCDR LVT destaca metas cumpridas no Lisboa 2020

A Presidente da CCDR LVT, I.P. e Presidente da Comissão Directiva do Lisboa 2030, Teresa Almeida, apresentou os grandes números do Lisboa 2020, salientando que foram aprovados 3457 projectos com um total de investimento próximo de 2 mil milhões de euros (1966 milhões) e uma taxa de execução de 105%.

Falando no decorrer da 4.ª Reunião do Comité de Acompanhamento do Programa Regional 2030, que se realizou dia 16 de Outubro, Teresa Almeida recordou, no seu discurso, aquelas que foram as “grandes abordagens” do Lisboa 2020, tais como: as infraestruturas de aceleração; o reforço da saúde (em hospitais, centros de saúde e outros equipamentos); a educação (com uma acentuada descida da taxa de abandono escolar); e a capacitação, que combinou medidas de empregabilidade, de empreendedorismo, de formação certificada e de apoio a recursos altamente qualificados.

Quanto ao Lisboa 2030, Teresa Almeida enfatizou a “acentuada taxa de execução do programa face ao previsto” com 49 avisos já publicados, de um total de 68 programados, o que representa 67% da dotação do programa (cerca de 255 milhões de euros), estando, neste momento, a média do Portugal 2030 situada nos 46%.

O momento serviu ainda para dar nota de que os próximos avisos a serem anunciados estarão ligados às áreas do empreendedorismo, infraestruturas tecnológicas, redes e capacitação RIS3, economia circular e emprego e empreendedorismo (+Coeso).