Ministro da Economia elogia trabalhadores da Cimpor e deixa recado a investidores

A Cimpor só existe por causa do empenho dos seus trabalhadores e por isso os investidores e donos da empresa cimenteira não se podem esquecer da importância desse legado social e industrial nacional. O recado foi deixado aos responsáveis da Cimpor na sexta-feira, 25 de Outubro, pelo ministro da Economia, Pedro Reis, que visitou o Centro de Produção de Alhandra no âmbito dos 130 anos da fábrica localizada no concelho de Vila Franca de Xira, onde elogiou quem ali trabalha diariamente. “São os trabalhadores da Cimpor que fazem a empresa. Por isso, os accionistas da empresa têm uma grande responsabilidade, porque a Cimpor é uma das nossas melhores empresas, sempre foi e há por ela um grande carinho”, avisou o governante.

Pedro Reis lembrou “o legado gigante” que os trabalhadores deixaram ao longo dos anos, dos funcionários menos qualificados aos mais qualificados. “Há um diamante dentro da Cimpor, um activo muito maior que as fábricas e equipamentos: são as pessoas da Cimpor. São essas que quero homenagear. É importante que o accionista actual saiba que são bem vindos à Cimpor, mas que têm os melhores ao seu serviço”, notou. O governante dirigia-se aos altos quadros da Cimpor que estiveram presentes na cerimónia, incluindo Suat Çalbiyik, presidente da Cimpor Global Holdings, Adrianno Arantes (Chief Operations Officer) e Cevat Mert, CEO da Cimpor para Portugal e Cabo Verde.

O ministro da Economia lembrou que os investimentos estrangeiros são bem-vindos em Portugal mas que a internacionalização da marca Cimpor só faz sentido se reforçar a sua presença no país. “Projectos que perdem a sua raiz podem ser um valor em termos internacionais mas perdem a conexão com o seu país. Acompanhamos a estratégia da Cimpor com atenção e é bom que a Cimpor seja um exemplo e saiba demonstrar como é capaz de pegar na engenharia e nos sectores mais tradicionais deste tipo de produção e construir o futuro”, defendeu o governante, desafiando os investidores a reforçar a sua base industrial em Portugal.

180 milhões de investimento em Alhandra

A Cimpor apresentou ao ministro o seu plano estratégico de descarbonização que representa um investimento de 360 milhões de euros em Portugal com vista a alcançar a neutralidade carbónica até 2050. A unidade de Alhandra, pela sua dimensão estratégica, lidera a implementação deste plano, tendo investimentos planeados de 180 milhões de euros até 2026, como O MIRANTE já noticiara.

Entre os destaques está um investimento de 110 milhões de euros na substituição de combustíveis fósseis por resíduos e hidrogénio, e a instalação de sistemas de recuperação de calor e produção de energia renovável. Com estas mudanças, espera-se uma redução anual de 190 mil toneladas de emissões de CO2 e uma produção de energia renovável de 84 GWh para autoconsumo. Em Alhandra, outra novidade é a parceria com a Vodafone na implementação de uma rede 5G na fábrica, um projecto que permitirá optimizar processos de manutenção e monitorizar operações em tempo real, promovendo a digitalização das suas operações.